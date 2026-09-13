Muğla Kulislerinden Dikkat Çekici Iddia Siyasi Tercihler Evliliği Bitirdi!

Muğla kulislerinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın boşandığı yönünde bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre çiftin iki gün önce boşandığı öne sürülürken, şu ana kadar taraflardan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Biri YENİ parti, biri CHP’yi seçti

Çiftin özel hayatıyla ilgili bu iddianın, geçtiğimiz haftalarda yaşanan siyasi anlaşmazlık nedeniyle çıktığı iddia edildi. Ahmet Aras ile Gonca Köksal Aras, 1 Nisan 2025’te evlenmişti. Ancak siyasi gelişmelerin ardından çiftin siyasi yolları ayrılmış, Gonca Köksal Aras, 21 Ağustos 2026’ da CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katılmıştı. Ahmet Aras ise CHP’de kalmayı sürdürmüştü.

Birlikte görüntülenmişlerdi

Öte yandan boşanma iddiasıyla çelişen önemli bir gelişme ise Ahmet Aras ile Gonca Köksal Aras’ın 10 Eylül 2026’da Muğla Gelişim Derneği’nin düzenlediği toplantıya birlikte katıldı. İki başkan toplantıda Muğla’nın gelişmesine yönelik çalışmalar ve Hipodrom Projesi hakkında konuştu.

Siyasi ayrılık yaşandı

Gonca Köksal Aras’ın YENİ Parti’ye geçmesiyle birlikte Muğla siyasetinde gözler Ahmet Aras’a çevrilmiş, çiftin siyasi olarak farklı partilerde yer alması çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu. Daha önce her iki başkan da CHP’de iken yaşanan siyasi gelişmeler sonrasında Gonca Köksal Aras YENİ Parti’de süreci devam ettirmeye karar verdi. Ahmet Aras ise siyasi hayatına CHP’de kalarak devam etmeyi seçti.



