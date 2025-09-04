Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kararı sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Açıklamada, “Aile Yılı” kapsamında geniş kapsamlı bir seferberlik başlatıldığı vurgulandı ve çalışmaların yıl boyunca süreceği belirtildi.

Bakanlık koordinasyonunda çalışmalar

Seferberlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. İstihdamdan sosyal desteklere, eğitimden kültürel faaliyetlere kadar farklı alanlarda projeler hayata geçirilecek. Amaç, hem aile kurumunu korumak hem de toplumsal yapıyı daha güçlü hale getirmek.

Ekonomik ve sosyal destekler

Ailelerin ekonomik açıdan desteklenmesi seferberliğin temel ayaklarından biri olacak. Özellikle gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik istihdam teşvikleri artırılacak. Mevcut sosyal yardımların kapsamı genişletilerek ailelerin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Eğitim ve kültürel programlar

Seferberlik çerçevesinde eğitim kurumlarında aile bilincini güçlendirecek programlar uygulanacak. Kültürel etkinlikler ve toplumsal farkındalık projeleriyle aile bağlarının kuvvetlendirilmesi planlanıyor.

Toplumsal dayanışma vurgusu

Başlatılan seferberlik, yalnızca devlet kurumlarıyla sınırlı kalmayacak. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve toplumun tüm kesimleri sürece dâhil edilecek. Yıl boyunca sürecek uygulamalarla, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi için topyekûn bir dayanışma hedefleniyor.