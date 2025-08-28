Son Mühür- Son dönemde annesi ve eşi arasındaki gerilimle sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü rapçi Reynmen (Yusuf Aktaş), yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

“Anne de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemeyebiliyorsun. Ama sonuçta o benim annemdir. Öyle bir kin durumu yok” sözleriyle tartışmaları yumuşatmaya çalışan Reynmen, bu kez eşine yaptığı büyük jestle gündeme geldi.

İtalya’da evlendiği eşine özel tasarım

Geçtiğimiz yıl İtalya’da nikah masasına oturduğu Emire Cansu Kurtaran için kolları sıvayan rapçi, ona özel ultra lüks bir araç tasarlattı.

Tasarımda dünyaca ünlü bir moda markasının özel kumaşları kullanılırken, aracın iç dizaynı son teknoloji detaylarla donatıldı.

Araçta yok yok

Özel yapım araçta yüksek kaliteli ses sistemi, PlayStation 5 oyun konsolu, kahve makinesi ve kişiye özel buzdolabı yer alıyor. Eğlence ve konforu aynı anda sunan otomobil, adeta tekerlekler üzerinde bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Tam 2 milyon TL harcadı

Reynmen’in eşine armağan ettiği bu özel tasarım araç için cebinden 2 milyon TL çıktığı öğrenildi. Rapçi, hem estetik hem de teknolojik donanımıyla dikkat çeken aracıyla magazin dünyasında bir kez daha adından söz ettirdi.