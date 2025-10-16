Son Mühür - “‘Küçültmeye çalışan küçülür’ diyen gazeteci Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze ateşkesindeki rolü ve bu konudaki tepkileri köşesine taşıdı. Hakan, “Halk TV’deki bazıları konuyu anlamış” ifadelerini kullandı.

Hakan, Hürriyet gazetesinde yayımlanan bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri dile getirdi:

''Zeki ve akıllı siyasetçiler, ortada apaçık bir başarı söz konusuyken... Şu iki şeyden birini yaparlar: Ya takdir ederler, teşekkür ederler, iktidarın hakkını teslim ederler, en azından “Türkiye’nin o masada olması kıymetli” diye düşük tonda da olsa bir açıklama yaparlar. Ya da susarak geçiştirirler, ıslık çalarak havaya bakarlar, hiçbir şey olmamış gibi yaparlar, havanın dağılmasını beklerler, en azından “yorum yok” falan derler. Ama asla ve kata... Dünya alemin kabul ettiği gerçeklerle kavga etmek durumuna düşmezler.''

''Halk TV'dekilerin bazıları işi kavramış''

''Çünkü zeki ve akıllı siyasetçiler, bilirler ki eğer ortada inkâr edilemeyecek türde bir başarı varsa... Kaçınılmaz sonuç şu olur: Küçültmeye çalışan küçülür. Halk TV'dekilerin bazıları işi kavramış. Bakın! Bakın! Şarm El Şeyh’te zirvenin yapıldığı gün Halk TV’de neler oluyor. Mehmet Tezkan şöyle diyor: 'En büyük çabayı Erdoğan gösterdi.' Seda Selek şöyle diyor: 'Erdoğan çaba gösterdi mi? Gösterdi. Zirvede olması önemli miydi? Önemliydi.' Küçültmeye çalışanın küçüleceğini idrak etmenin sonucudur bunlar.''