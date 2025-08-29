Siyah-beyazlılar, Lausanne’a 1-0 mağlup olarak UEFA Konferans Ligi’ne veda etti. Bu karşılaşmanın ardından Beşiktaş yönetimi teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırma kararı aldı.

Solskjaer, maç öncesinde yaptığı açıklamada Arroyo’nun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili, “Saha içinde ve saha dışında Beşiktaş’ın standartları vardır. Herkesin buna uyması gerekiyor. Oyuncular doğru karar vermiyorsa, takımın iyiliği için bazı kararlar almak zorundayız. Bu karar tamamen disiplin gereğidir.” ifadelerini kullanmıştı.

Cruzeiro iddiaları gündemde

Kadro dışı kaldıktan sonra geleceği merak edilen 19 yaşındaki futbolcu, son günlerde Brezilya ekibi Cruzeiro ile anılmaya başladı. İki gün önce bir Cruzeiro taraftarının sosyal medyadan yaptığı “Bize gel” yorumuna yıldız ve dua emojisiyle yanıt veren Arroyo, ardından “Olacak, biliyorum” mesajını paylaştı. Bu açıklamalar, transfer ihtimallerini daha da güçlendirdi.

Instagram’dan yeni mesaj

Genç futbolcu bugün de Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Arroyo, “Tanrı biliyor ki aileniz, kariyeriniz ve finansal durumunuz konusunda endişeleniyorsunuz.” ifadelerini kullanarak kişisel bir mesaj verdi.

Taraftarlar merakla bekliyor

Beşiktaş ile yolları ayrılmaya hazırlanan Arroyo’nun yeni adresinin Cruzeiro olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Siyah-beyazlı taraftarlar ise genç yeteneğin ayrılık sürecini ve yaptığı paylaşımları yakından takip ediyor.