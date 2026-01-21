21 Ocak 2025'te Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 36'sı çocuk olmak üzere 78 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin en büyük otel yangını trajedilerinden biri olarak tarihe geçen olayda, Bolu'nun tanınmış avukatlarından Yüksel Gültekin de 8 yakınını yitirdi. Gültekin, oğulları Bilal ve Enes, kızı Rümeysa, gelini Zehra Sena ve 4 torunu için hem acılı bir baba hem de müdahil avukat olarak adalet mücadelesi veriyor.

Avukat Yüksel Gültekin kimdir?

Yüksel Gültekin, Bolu doğumlu bir avukat. Bolu Atatürk Lisesi'nden mezun olan Gültekin, hukuk eğitiminin ardından Bolu Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı. Yıllarca Bolu'da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Gültekin, kentte tanınan ve saygın bir isim olarak biliniyor. Ofisi Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda bulunan Gültekin, aynı zamanda yerel basında köşe yazıları da kaleme alıyor.

Gültekin'in dünürü eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner. Zehra Sena Gültekin'in annesi Habibe Güner ise AK Parti Kurucular Kurulu üyesi.

Yangında kaybettiği 8 yakını

Avukat Yüksel Gültekin, Kartalkaya faciasında ailesinden 8 kişiyi kaybetti:

Bilal Gültekin: Yüksel Gültekin'in oğlu. Boğaziçi Üniversitesi mezunu, ihracat şirketi sahibi bir iş insanıydı.

Zehra Sena Gültekin: Bilal Gültekin'in eşi, Mehmet Güner'in kızı. ODTÜ İşletme mezunu, Türk Hava Yolları çalışanıydı. Maaşından 18 öğrenciye burs verdiği ortaya çıktı.

Enes Gültekin: Yüksel Gültekin'in diğer oğlu. Diş hekimi olarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapıyordu.

Rümeysa Gültekin: Yüksel Gültekin'in kızı. 15 yıllık eczacıydı.

Yusuf Sinanettin Gültekin: 11 yaşında torun.

Muhammet Selim Gültekin: 8 yaşında torun.

Bekir Sadık Gültekin: 5 yaşında torun.

Sümeyye Güner: 2,5 yaşında. Bilal ve Zehra Sena çiftinin koruyucu ailesi olduğu Uygur Türkü küçük kız.

"Öte dünyada da iki elimiz yakalarındadır"

Duruşmada söz alan Yüksel Gültekin, cübbesini çıkararak konuşma yaptı. Gültekin, "Avukat olarak konuşmayacağım için cübbemi çıkarıyorum. Davanın siyasileşmesini istemiyorum. Bu meseleyi siyasallaştırmayalım. Yargılama süresince mahkemeyi rahat bırakalım" dedi.

Sanıklara seslenen Gültekin, "Merhametsizlere sormak istiyorum. 2 arabayı kurtarırken kapıları açmayıp, o insanların evlatlarının ölmesine nasıl razı oluyorsunuz? Ceza almanız için elimizden geleni yapacağız. Biz bu dünyanın tek olduğuna inanmıyoruz. Öte dünyada da iki elimiz yakalarındadır. Mahkemenin vereceği cezayı bilmem ama vicdanınızdan kurtulamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Evlatları adına hayır çalışmaları

Gültekin, kaybettiği yakınları adına Bolu'da çeşitli hayır çalışmaları yürütüyor. Oğlu Dr. Enes Gültekin adına 112 istasyonu yaptırdı, İzzet Baysal Devlet Hastanesi acil servisine oğlunun adı verildi. Eczacı kızı Rümeysa adına 420 metrekarelik diyaliz merkezi inşa ediliyor. Gelini Zehra Sena ve kızı Rümeysa adına aile sağlığı merkezi projesi de planlanıyor.

Yakınlarının mezarları Kalıcı Konutlar Mezarlığı'ndaki "Sekizler Makamı" adı verilen bölümde bulunuyor. Gültekin, torunlarının mezarlarına rüzgar gülü ve balon bağlayarak onların hatıralarını yaşatıyor.