İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma, uyuşturucu ticareti ve fuhşa aracılık iddiaları üzerine başlatılmıştı. Operasyonun son aşamasında beş kişi daha gözaltına alınarak sorgulamaya alındı. Ahmet Şaşmaz da bu isimler arasında yer alıyor ve hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

Ahmet Şaşmaz kimdir ve ne iş yapıyor?

Soruşturma kapsamında adı geçen Ahmet Şaşmaz hakkında resmi kaynaklardan sınırlı bilgi edinilebildi. Şaşmaz'ın mesleki geçmişi ve iş hayatına dair detaylar kamuoyuyla henüz paylaşılmadı. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle şüpheliler hakkında ayrıntılı açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Operasyonun daha önceki aşamalarında gözaltına alınan isimler arasında tanınmış şahıslar da bulunuyordu. Bu bağlamda Ahmet Şaşmaz'ın dosyadaki konumunun netleşmesi bekleniyor. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilen Şaşmaz, şu anda ifade verme aşamasında.

Beş kişi daha operasyon kapsamında yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda Ahmet Şaşmaz'la birlikte dört kişi daha gözaltına alındı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yeni gözaltına alınan isimler şunlar:

Çağla Boz, Melisa Şahin, Emre Yalçın ve Nazlıcan Taşkın da soruşturma kapsamında emniyete götürülen kişiler arasında yer alıyor. Beş şüphelinin tamamı, uyuşturucu ticareti ve fuhşa aracılık suçlamalarıyla sorgulanıyor.

Soruşturma daha önce başlayan dosyanın devamı

Emniyet yetkilileri, mevcut operasyonun daha önce kamuoyunda yankı uyandıran dosyaların devamı niteliğinde olduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz süreçte de benzer suçlamalarla birçok ünlü isim ifadeye çağrılmış ve bazı şüpheliler hakkında adli kontrol kararları alınmıştı.

Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte, yeni isimlerin de dosyaya dahil olması bekleniyor. Özellikle Ahmet Şaşmaz'ın ifadelerinin soruşturmanın seyrini etkileyebileceği değerlendiriliyor. Savcılık, tüm şüphelilerin ifadelerini aldıktan sonra tutuklama veya adli kontrol gibi tedbirler konusunda karar verecek.

Önceki operasyonlarda neler yaşanmıştı?

Bu soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda tanınmış isim gözaltına alınmıştı. Bazı şüpheliler serbest bırakılırken, bazıları hakkında yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Dosyada yer alan suçlamaların ağırlığı nedeniyle bazı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ahmet Şaşmaz ve diğer şüphelilerin ifadeleri tamamlandıktan sonra, savcılığın vereceği karar netleşecek. Operasyonun ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanması muhtemel görülüyor. Emniyet ekipleri, soruşturmayı titizlikle sürdürdüklerini ve tüm delillerin toplanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.