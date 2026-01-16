İzmir merkezli Q Yatırım Bankası'na yönelik yürütülen soruşturma ile gündeme gelen Ali Ercan, seramik, madencilik, turizm ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren şirketlerle bağlantılı bir iş insanı olarak tanınıyordu. İşte Ali Ercan hakkında merak edilenler.

Ali Ercan kimdir?

Ali Ercan, 6 Şubat 1986 tarihinde Konya'da doğdu. Lise öğrenimini TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nde tamamladıktan sonra İngiltere'de University of Leicester'da İşletme Bölümü'nde eğitim aldı ve 2007 yılında mezun oldu.

Hem aile şirketlerinde hem de sahip olduğu şirketlerde seramik, turizm, maden ve ticaret alanlarında yöneticilik görevlerinde bulundu. Seramik, granit üretimi ve finansal yönetim konularında üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Ercan, gayrimenkul geliştirme, e-ticaret, inşaat ve turizm sektörlerinde birçok projeyi hayata geçirdi.

Qua Granite'deki görevinden istifa etti

Ali Ercan, 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Qua Granite'de yönetim kurulu başkanı ve hakim ortak olarak görev yapıyordu. Kasım 2025'te yaşanan tefecilik soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Aydın'da faaliyet gösteren şirketin başkanlık görevinden istifa etti.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Ali Ercan'ın istifasının kabul edildiği ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere kardeşi Efe Ercan'ın atandığı belirtildi. Efe Ercan, 14 Haziran 2027 tarihine kadar yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenecek.

Tefecilik soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası üzerinden tefecilik suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik tespitler üzerine Ali Ercan dahil 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda belirtilen yetkiler dışında işlem yapıldığına, yüksek faizle borç verildiğine ve teminat usulsüzlüğüne dair bulgulara ulaşıldı. Ali Ercan ve Yasef Mitrani tutuklanırken, Mehmet Aydoğdu için yurtdışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbiri uygulandı.

Efe Ercan kimdir?

Ankara doğumlu olan Efe Ercan 22 yaşında. Lise eğitimini Özel TED Ege Koleji'nde tamamladıktan sonra İngiltere'de Hult Business School'da İşletme öğrenimine devam ediyor. Ercan Şirketler Topluluğu bünyesinde çeşitli görevler alan Efe Ercan, Petrokent Turizm A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını da yürütüyor.

Qua Granite, Temmuz 2016'dan bu yana Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Hisseleri 2021 yılından itibaren Borsa İstanbul'da işlem gören şirket, yurt içinde 86 bayiye ve yurt dışında büyük distribütörler ile yapı market zincirlerine ürün satıyor.