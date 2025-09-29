Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ikili arasındaki gerilim tırmanıyor ve muhabirin Nejat İşler’e kafa attığı görülüyor.

Olaylar günlerdir hem magazin dünyasının hem de sosyal medyanın en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor. Gazeteci Ahmet Hakan da durumu köşesine taşıyarak şu ifadeleri kullandı:

"Nejat İşler, bir mekândan çıkıyor ve fena halde sarhoş. Tam bu sırada bir magazin muhabiri, elinde mikrofonla Nejat İşler’e dadanmış. Nejat İşler, söz konusu muhabire... Git diyor, gitmiyor. Küfür ediyor, tınmıyor. Bağırıp çağırıyor, ırgalanmıyor. En sonunda da... Muhabir, olayı Nejat İşler’e kafa atmaya kadar vardırıyor. “Sarhoşun mektubu okunmaz” derdi eskiler. Mektubu okunmayacak sarhoşa kafa atmak da neyin nesi a dostlar."