Son Mühür- Türkiye’nin önde gelen medya patronlarından Turgay Ciner, dün akşam flaş bir kararla gündeme oturdu. Habertürk ve Show TV’yi geçtiğimiz yıl Can Holding’e satarak sektörden çekilen Ciner hakkında, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kayyum atanması ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Medya satışı soruşturma konusu oldu

Ciner Grubu’nun medya varlıklarının Can Holding AŞ’ye 22 Aralık 2024’te yapılan pay alım-satım sözleşmesi ile devri, savcılık tarafından şüpheli bulundu. Satış sürecine ilişkin mali ve hukuki incelemelerde şaibe tespit edildiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

Ciner yurt dışında

Alınan bilgilere göre, Turgay Ciner şu anda yurt dışında bulunuyor. Hakkında çıkarılan yakalama kararının nasıl uygulanacağı ve Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği merak konusu.

Bahar Feyzan’ın paylaşımı

Turgay Ciner’in eski sevgilisi olarak bilinen gazeteci Bahar Feyzan, gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir gönderi paylaştı. Feyzan, bir dönem uzun süre Habertürk ekranlarında görev yapmıştı. Ciner ile yaşadığı ilişkinin kamuoyuna yansıması, evli olan Ciner’in özel hayatını da gündeme taşımıştı.

“Sandık Lekesi” göndermesi

Feyzan, şarkıcı Gülben Ergen’in Sandık Lekesi isimli parçasından alıntı yaparak Ciner’e üstü kapalı göndermede bulundu. “Herkes kendi kaderini yaşar yarim” sözlerini paylaşan Feyzan, gönderisini yoruma kapattı.