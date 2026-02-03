Son Mühür - Yunanistan Basketbol Ligi’nde Panathinaikos’un deplasmanda Aris Thessaloniki’e 102-95 yenilmesinin ardından kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos’un açıklamaları gündeme damga vurdu. Giannakopoulos, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Başantrenörler, yardımcılar ve oyuncular; nerede olduğunuzun farkında değilsiniz, burası Panathinaikos. 40 milyonluk bütçeyle Aris’e yenilemezsiniz” sözleriyle Ergin Ataman ve teknik heyeti hedef aldı. İstifa çağrısı olarak değerlendirilen bu çıkış, kulüp içinde büyük yankı yarattı.

Basın açıklaması yapmadı

Tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman, yaşanan gerilime rağmen sakinliğini korudu. Türk teknik adam, takımını EuroLeague’deki Real Madrid karşılaşmasına hazırlarken dikkat çeken bir adım attı. Ataman, son antrenmanı basına kapattı ve planlanan basın toplantısına da katılmadı. Ataman, geçtiğimiz sezon Panathinaikos’u hem Yunanistan Basketbol Ligi şampiyonluğuna hem de EuroLeague zaferine taşıyarak kulübün uzun süredir devam eden kupa hasretine son vermişti.