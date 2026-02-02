Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe zorlu Kocaelispor deplasmanından üç puan almayı başardı. Kritik mücadelenin ardından futbol kamuoyunun en çok konuştuğu isim Milan Skriniar oldu. Sahadaki performansından çok gol sonrası yaşananlar geceye damga vurdu. Yıldız futbolcunun sportmenliğe aykırı davranış sergilediği iddiaları sosyal medyada hızla yayılırken, gözler Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin vereceği karara çevrildi.

GOL SEVİNCİ NEDEN TARTIŞMA YARATTI?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milan Skriniar, takımını öne geçiren golü kaydettikten sonra yaptığı sevinç gösterisi nedeniyle büyük bir tepki topladı. Golün coşkusuyla tribünlere dönerek yaptığı el ve beden hareketleri ağır tahrik ve provokasyon olarak yorumlandı. Skriniar'ın hareketi sahada da kısa süreli gerginliğe yol açtı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Skriniar'ın hareketinin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Bazı futbol yorumcuları hareketin disiplin suçu teşkil ettiğini değerlendirdi.

SKRINIAR CEZA ALACAK MI?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise bu hareketin bir yaptırımı olup olmayacağı. Skriniar'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilip edilmeyeceği, hakem ve temsilci raporlarına bağlı olacak. Eğer hakem raporunda eylem 'sportmenliğe aykırı hareket' veya 'hakaret' maddeleri kapsamında değerlendirilirse, oyuncunun tedbirli olarak disipline sevki gündeme gelebilir.

RESMİ AÇIKLAMA VE RAPOR BEKLENİYOR

Şu ana kadar ne oyuncunun kulübünden ne de federasyon kanadından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Hukuk müşavirliğinin maç görüntülerini ve raporları inceledikten sonra kararını vermesi bekleniyor. Skriniar'ın ceza alıp almayacağı veya kaç maç ceza alabileceği, önümüzdeki günlerde yapılacak disiplin sevkleri listesiyle kesinlik kazanacak.