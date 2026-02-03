Son Mühür- NBA'in şov kısmının en dikkat çekici etkinliği olan All Star karşılaşması bu yıl Alperen Şengün'süz olacak.

Los Angeles kentindeki Intuit Dome'da 16 Şubat Pazartesi günü Türkiye saatiyle sabaha karşı oynanacak karşılaşmada görev alacak 14 yedek oyuncu arasında kendine yer bulamayan Alperen Şengün'ün bu karar cevabı dikkat çekici oldu.

Indiana Pacers'a konuk olan Houston Rockets Alperen'in etkili oyunuyla sahadan galip ayrılmayı başardı.

39 sayı, 16 ribaund, 5 asist...



35 dakika sahada kalan Alperen Şengün 39 sayı, 16 ribaund ve 5 asistle maça damga vuran oyuncu oldu.

Kevin Durant'tan yoksun olan Houston'da Amen Thompson 16 sayı, 11 ribaund, 7 asist, Jabari Smith Jr. 19 sayı, 4 ribaund, 1 asistle oynadı.



Ev sahibi İndiana'd Pascal Siacam 27 sayı, 4 ribaund, 5 asist, Bennedict Mathurin ise 25 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynamasına rağömen yenilgiyi önleyemedi.

Bu sezonki 31'inci galibiyetine uzanan Houston Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor.