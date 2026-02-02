Son Mühür - Athletic Bilbao, kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Türk bir futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Bask temsilcisi, Tayfun Korkut’un San Sebastian doğumlu oğlu Efe Korkut ile sözleşme imzaladı.

500 bin euro'luk bonservis bedeli

Athletic Bilbao, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Korkut ile 1,5 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2 yıllık uzatma maddesi içeren bir sözleşme imzaladı. Kulübün bu transfer için Efe’nin eski takımı VfB Stuttgart’a 500 bin euro bonservis ödeyeceği ifade edildi. Genç futbolcunun, üçüncü ligde mücadele eden alt ekip Bilbao Athletic’te forma giyeceği ve gelişiminin yakından izleneceği belirtildi.

Tarihe geçti

Yalnızca Bask doğumlu ya da ailesinde Bask kökeni bulunan oyunculara kadrosunda yer veren Athletic Bilbao, tarihinde ilk kez Türkiye Milli Futbol Takımı tercihi bulunan bir futbolcuyla sözleşme imzalayarak kulüp tarihinde yeni bir sayfa açtı.