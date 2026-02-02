Süper Lig ve alt liglerdeki takımlar için kader haftası başladı. Teknik heyetlerin raporları doğrultusunda yönetimler son kozlarını oynarken, taraftarlar da kulüplerinden gelecek müjdeli haberlere kilitlendi. Özellikle son günlerde yaşanacak sürpriz ayrılıklar ve yeni imzalar, sezonun geri kalanı için belirleyici olacak. Ancak bu hareketli süreçte kulüplerin uyması gereken katı bir takvim bulunuyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği kış transfer dönemi 2 Ocak'ta başladı. Yaklaşık 1 aydır süren pazarlıklarda artık sona gelindi. TFF'nin yayımladığı takvime göre ikinci transfer ve tescil dönemi 6 Şubat'ta sona erecek.

KULÜPLER İÇİN KRİTİK EŞİK VE YASAKLAR

TFF'nin belirlediği Kış transfer döneminin ardından kulüpler kadrolarına yeni bir oyuncu dahil edemeyecek. Bu nedenle yönetimler, prensip anlaşmasına vardıkları isimlerin lisans işlemlerini bu tarihe kadar tamamlamak zorunda.

YAZ DÖNEMİNDEN KIŞ DÖNEMİNE UZANAN SÜREÇ

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran tarihinde başlamış ve 12 Eylül itibarıyla tamamlanmıştı. Yaz döneminde yapılan hamleler takımların sezon içindeki performansında belirleyici rol oynarken, kış döneminde yapılan takviyeler ise genellikle 'nokta atışı' ihtiyaçlara yönelik gerçekleşiyor. Transfer tahtası kapanmadan önce özellikle 'son gün fırsatları' olarak nitelendirilen hamlelerin artması bekleniyor.