Kupa heyecanını tribünden yaşamak isteyen öğrenci taraftarlar için bu kampanya önemli bir fırsat sunuyor. Ancak indirimli biletlerin satış koşulları ve alım yeri konusunda dikkat edilmesi gereken bazı detaylar var.

Fenerbahçe Erzurumspor öğrenci bileti nereden alınır

Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı için duyurduğu öğrenci indiriminden yararlanmak isteyenler, biletlerini yalnızca stadyum gişesinden alabiliyor. Kulübün resmi açıklamasına göre bu indirim Passo online platformunda geçerli değil. Satış işlemleri Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin Maraton tarafındaki Passo gişesinden yapılıyor.

Öğrenci bilet indiriminden kimler faydalanabilir

İndirimli bilet alabilmek için bazı şartları karşılamak gerekiyor. Taraftarların 8 yaşından gün almış ve 30 yaşını doldurmamış olması zorunlu. Ayrıca Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı sahibi olmak da şart. Kartı olmayanlar Passo resmi sitesi veya mobil uygulama üzerinden başvuru yapabiliyor.

Öğrenci bileti hangi bölgelerde geçerli

Fenerbahçe'nin duyurduğu yüzde 60 oranındaki öğrenci indirimi VIP kategorisi hariç tüm tribün bölümlerinde geçerli. Alınan biletler transfere kapalı tutulduğu için sadece kart sahibinin adına tanımlanıyor. Maça 24 saat kala satış kısıtlamaları uygulanabileceğinden erken gitmek faydalı olacak.

Fenerbahçe Erzurumspor maçı ne zaman oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesi 5 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu) oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

İki takım arasındaki maç geçmişi

Fenerbahçe ile Erzurumspor arasında bugüne kadar 5 resmi maç oynandı. Bu karşılaşmalarda sarı lacivertliler 4 galibiyet alırken 1 maç berabere bitti. Erzurumspor bu süreçte 3 gol atarken kalesinde 14 gol gördü. İki takım geçen sezon da yine 5 Şubat tarihinde Türkiye Kupası'nda karşılaşmış, Fenerbahçe sahadan 5-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe'nin kupa performansı

Sarı lacivertliler bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na doğrudan grup aşamasından katıldı. İlk maçta Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ardından deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 2-1 mağlup ederek grupta iddiasını sürdürdü. Jose Mourinho yönetimindeki ekip, Erzurumspor karşısında hata yapmak istemiyor.