Galatasaray’ın Süper Lig’de yenilgisiz liderliğini sürdürmesine rağmen Avrupa’da istenen sonuçlar alınmazsa, teknik direktör Okan Buruk’un yoğun eleştirilere maruz kalacağını belirten Çakar, taraftarın yüksek beklentisine vurgu yaptı.

''Süper Lig’de fark atsan bile Şampiyonlar Ligi’nde başarısız olursan eleştiriler kaçınılmaz. Galatasaray bu kadro ve bütçeyle çeyrek final oynamalı.''

Çakar, Galatasaray’ın Liverpool karşısında elde ettiği galibiyetin taraftarlar açısından rehavete neden olmaması gerektiğini ifade etti. İki sezon önce Manchester United zaferine rağmen Kopenhag karşısında yaşanan puan kaybını hatırlatarak, Avrupa arenasında sürdürülebilir başarıya ulaşmanın önemine dikkat çekti.

Son olarak Çakar, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi gruplarından elenmesi halinde Okan Buruk’un görevden alınacağını söylemediğini ancak camianın böyle bir tabloya tahammül göstermeyeceğini vurguladı. Açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

''Okan Buruk sakın kendini rahatta görmesin. Süper Lig'de namağlup lider bile gitsen eğer Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olursan köküne kadar eleştiri alırsın. Ben Galatasaray'ın lig bittiğinde ikinci kim olursa olsun o rakibine 10 puan ve üzeri fark atacağını düşünüyorum. Bence Galatasaray bu harcanan paralarla Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final oynamalı. Eğer Galatasaray gruplardan çıkamazsa Okan Buruk gider demiyorum ama çok eleştiri alır. Galatasaray camiasının dinamikleri bazı şeyleri kaldırmaz.''