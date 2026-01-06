Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasına yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak bir gözaltı haberi daha geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra Ersoy-Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy gözaltına alındı.

Çok sayıda gözaltı gerçekleşti!

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen yasaklı madde soruşturması kapsamında çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Tutuklamaların da gerçekleştiği soruşturmada Mert Vidinli ve Kasım Garipğlu firari olarak soruşturma kapsamında yer alırken, dün ise gözaltı kararı verilen 26 kişiden 23'ünün gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Son operasyon çerçevesinde; Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat vere Doğukan Güngör ve ardından ise ünlülerin menajeri olarak bilinen Haluk Şentürk'ün gözaltına alındığı öğrenilmişti.