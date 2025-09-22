Son Mühür/Sercan Engerek- İzmir’de 38. Ahilik Haftası dolayısıyla İzmir’de tören düzenlendi. Ahilik kültürünün Anadolu’daki yerinin vurgulandığı törende “yılın ahisi” unvanının sahibi İzmir Perakendeci Kasaplar Odası üyesi Ali Baltacı oldu.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ve AK Parti İzmir milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve esnaf odası başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende halk oyunları gösterisi sunuldu.

Elban: Esnafımız her mahallenin gönül bekçisidir

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, ahiliğin yalnızca bir teşkilat kurma iddiası olmadığını, ahiliğin bir felsefe olduğunu söyledi.

Ahiliğin şehrine, mahallesine ve ülkesine düzen ve güzellik getiren bir kesimi ifade ettiğini vurgulayan Elban, “Ahilik, saf bir meslek grubunu değil, inancını yaşama, ekonomik ilişkilerini düzenleme, insanlar arası dayanışma, ahlak, edep, eğitim ve dünyaya bakış açısını oluşturan bir felsefeyi ifade eder. Ahilik kültürünü aile ve toplum perspektifiyle değerlendirdiğimizde, onun ne kadar derin ve kapsayıcı olduğunu anlamış oluruz. Anadolu’da kurduğumuz düzen, sadece şehrimiz ve civarımızda değil, 600 yıllık bir imparatorlukta nasıl bir nizam tesis ettiğimizi gösterir. Ahilik, doğruluk, ahlak, yardımseverlik, iyilik ve yüce gönüllülük gibi değerleri yaşama felsefesi olarak benimseyen bir kültürdür. Dolayısıyla Ahilik, sadece kazanç peşinde koşan bir meslek grubu değil; şehrine, mahallesine ve ülkesine düzen ve güzellik getiren, iyilik ve ahlakı yaşayan ve yaşatan bir kesimi ifade eder. Toplumumuzun en kalabalık ve temel ekonomik kesimlerinden biri olan esnafımız, her sokağın, her mahallenin gönül bekçisidir. Ekonominin, devletin ve ülkenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Yamaklıktan ustalığa, aileden devlete uzanan bu değerli teşkilatı ve mensuplarını saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Tugay: Pazarlar canlı olduğu sürece ülkenin ekonomisi canlı olur

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise ahiliğin en önemli değerlerinden birinin doğruluk ve helallik olduğuna dikkat çekti. Çarşılar, pazarlar canlı olduğu sürece ülkenin ekonomisinin de hep canlı olacağını söyleyen Tugay, şunları dile getirdi:

“Şehirlerin ruhunu en çok neler taşır deseniz, o şehirlerin çarşıları ve pazarları diyebiliriz. Çarşılar, pazarlar esnafın dükkanlarının olduğu, üretimin ticaretin olduğu yerlerdir. Ama o ticaret, bereketiyle birlikte şu anda gördüğünüz gibi oralara giren çıkan bütün halkın payına düşer. Dolayısıyla çarşılar, pazarlar canlı olduğu sürece o ülkenin ekonomisi de mutlaka hep canlı olacak ve ümit verecektir. Her şeyin başı doğruluk, sonra da helalliktir denir. Esnaf olarak kabul edilmeyebilir ama çocukluğumda altı yıl kadar pazarcılık ve Kemeraltı’nda da işportacılık yaptım. Bir gün gelip de zabıtalardan kaçarken belediye başkanı olacağımı hiç düşünmemiştim. Bu böyle bir kader, böyle bir nasip ve zenginlik olarak görüyorum. Çünkü hayatın iki yüzünü de görmüş oldum. Esnafın olgunluğunu, kapsayıcılığını, dürüstlüğünü alıyorsunuz. Sadece o günü kazançla kapatmak değil, aynı zamanda o ülkenin yarınını da düşünerek hareket etmeyi öğreniyorsunuz. Onun için bu gelenekten gelen esnaf, ürününü tartar, tam gramına getirirler ama üzerine de biraz daha eklerler. Dükkanların müdavimleri vardır. Hangi esnafın iyi yürekli olduğunu bilirler. Ben inanıyorum ki bu güzel milletin esnafı gibi bir esnaf yok. Bunun ahilik geleneğinden geldiğini hepimiz biliyoruz. Tüm esnafımıza, esnaf oda birliklerine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki günlerde çarşıları, pazarları daha canlı hale getirmek dileğiyle.”

Ata: Asıl beklenti üretimin desteklenmesidir

Törende konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, esnaf ve sanatkârların sorunlarının çözülmesi ve daha iyi bir noktaya gelebilmesi için herkesin yapabileceği şeyler olduğunu hatırlattı.

“Biz esnafın sizden beklentisi sadece ekonomik destek değildir. Asıl beklenti adaletli bir düzenin korunması, üretimin desteklenmesi ve ahlakın yüceltilmesidir” diyen Ata, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, şehirlerimiz yalnızca binalardan ve yollardan ibaret değildir; asıl ruhunu çarşılar, pazarlar ve sokak aralarındaki küçük dükkanlar taşır. Ahilik kültürü işte o dükkanlarda yaşar. Belediyelerimizin desteğiyle esnaf sadece ticaret yapmaz; aynı zamanda şehrin güvenliğini, huzurunu ve estetiğini korur. Paylaşım, dayanışma ve helallik olmadan bir şehir ruhsuz kalır. Değerli milletvekillerimiz, ailenin özü halk için üretmek ve hakka hizmet etmektir. Mecliste attığınız her adımda bu anlayışı yaşattığınız sürece milletin duası sizinle olacaktır. Biz esnafın sizden beklentisi sadece ekonomik destek değildir; asıl beklenti adaletli bir düzenin korunması, üretimin desteklenmesi ve ahlakın yüceltilmesidir.”

Kaya’dan turizm vurgusu

Törende konuşan AK Parti İzmir milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise “Şehrimizin sorunlarını, esnafımızla el birliğiyle çözebileceğimiz imkanlarımız vardır ve bu imkanları her zaman İzmir için kullanacağız. Ahilik kültürü milletimizi biz yapan değerlerin başında gelir. Anadolu’da kurulan Türk devletlerinin inşasında da temel bir rol oynamıştır” ifadelerini kullandı.

İzmir’i Avrupa’nın turizm başkenti olabileceğini belirten Kaya, şunları söyledi:

“Turizm potansiyelimiz maalesef düşük. Yılda 2–2,5 milyon turist şehrimize geliyor ki bu yetersizdir. İnciraltı’nda bakanlık ve belediyelerle ortak bir anlayışla çalışarak beş milyon metrekarelik alanı İzmir’e kazandırdık ve burayı sağlık turizmi merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, İzmir’i Avrupa’nın turizm başkenti yapabiliriz. Çeşme turizm planı çerçevesinde yatak kapasitesini artırmalı, ortak akılla şehre büyük yatırımlar kazandırmalıyız. Kemeraltı gibi dünya mirası alanlarını romantik bir talep olarak bırakmak yerine, turizm planıyla esnafımıza, işçimize ve İzmir’imize gelir sağlayacak şekilde ayağa kaldırmalıyız.”

“Yılın ahisi” Ali Baltacı seçildi

Etkinlikte “yılın ahisi” olarak seçilen İzmir Perakendeci Kasaplar Odası üyesi Ali Baltacı, “ilin kalfası” Ömer Faruk Kaya ve “ilin çırağı” Elçin Elvadursun'a plaketleri verildi. Protokol üyeleri tarafından Baltacı’ya kaftan giydirildi.