Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların izini sürmek amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Yapılan kimlik sorguları ve teknik incelemelerde, A.B. isimli kişinin uzun süredir firari olduğu tespit edildi.

Birçok suçtan cezası bulunuyordu

Ekiplerin ulaştığı bilgilere göre A.B., “hükümlü veya tutuklunun kaçması”, “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından toplam 20 yıl hapis cezası ile aranmaktaydı.

Şüpheli kent merkezinde yakalandı

Jandarma ekipleri, firari hükümlünün izini sürerek kent merkezinde operasyon düzenledi. Yapılan takip sonucunda A.B., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada suç unsuru teşkil eden herhangi bir maddeye rastlanmadı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan A.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.