11 Ayda 1386 Iz! Emniyetten Suçlulara Darbe

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2025 yılı içinde yürüttüğü çalışmalara yer verildi. Açıklamaya göre ekipler, 1210 olaya müdahale ederek toplam 1386 başarılı parmak izi tespiti gerçekleştirdi.

Bilimsel yöntemler titizlikle uygulandı

Yapılan açıklamada, parmak izi tespitlerinin suç ve suçluyla mücadelede kritik bir aşama olduğuna dikkat çekildi. Olay yeri inceleme uzmanlarının bilimsel yöntemleri büyük bir titizlikle uyguladığı, en küçük ayrıntıyı dahi göz ardı etmeden inceleme yaptığı vurgulandı. Bu çalışmaların pek çok olayın aydınlatılmasına ve şüphelilerin adalete teslim edilmesine katkı sunduğu belirtildi.

“Her detay bir delildir” anlayışı

Olay yeri inceleme ekiplerinin “her detay bir delildir” anlayışıyla görev yaptığı ifade edilen açıklamada, personelin Afyonkarahisar’ın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalıştığı kaydedildi.

Bomba imha ve arama ekiplerine vurgu

Açıklamada ayrıca bomba imha uzmanları ile bomba arama köpeklerinin çalışmalarına da değinildi. En riskli görevlerde dahi yüksek motivasyon ve profesyonellikle hareket eden ekiplerin, vatandaşların güvenliğini sağlamak adına önemli görevler üstlendiği belirtildi.