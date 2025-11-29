Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Sülümenli beldesinde biri 15, diğeri 16 yaşında iki çocuk arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, dolmuşta başlayan tartışma tarafların beldeye ulaşmasıyla şiddetlendi.

Kavga bıçaklı saldırıya dönüştü

M.K. (15) ile Y.K.S. (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan sözlü tartışma, karşılıklı bıçak darbelerinin atıldığı bir kavgaya dönüştü. Her iki çocuk da aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı.

Ağır yaralanan M.K. hayatını kaybetti

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, yaralanan iki çocuğu ambulansla hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan 15 yaşındaki M.K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Y.K.S. gözaltına alındı

Kavgada yaralanan 16 yaşındaki Y.K.S., tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili savcılık tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Kavgaya ilişkin detayların, yapılacak incelemeler ve ifadeler doğrultusunda netleşeceği bildirildi.