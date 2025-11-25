Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde hizmete açılan bir parkta spor aletleri ve oturma banklarının tahrip edilmesi, vatandaşların tepkisine yol açtı. Olay, sosyal medyada geniş yankı bulurken, Bolvadin Belediyesi de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Belediye açıklama yaptı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, parkın Alpaslan Gümüş’ün anısını yaşatmak amacıyla açıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Bazı şahıslar tarafından parkta kasıtlı olarak zarar verildiği, park içerisinde ateş yakıldığı ve spor aletleri ile bankların tahrip edildiği tespit edilmiştir” denildi.

Sorumlular hakkında işlem başlatıldı

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, sorumluların kamera kayıtları ve saha çalışmalarıyla tespit edileceği, haklarında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulanacağı ifade edildi. Belediye yetkilileri, “Kamu malına zarar veren hiçbir eylem cezasız bırakılmayacaktır” uyarısında bulundu.

Kamuya çağrı

Açıklamada, parkların tüm vatandaşların ortak yaşam alanı olduğu vurgulanarak, bu alanlara zarar vermenin şehir halkına yapılmış bir saygısızlık olduğu belirtildi. Belediye, kamu düzenini tehdit eden davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini kamuoyuna duyurdu.