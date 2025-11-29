Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Dr. Murotso Kasereka Pius, göz hastalıkları uzmanlık eğitiminin son yılında mesleki bilgisini geliştirmek amacıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne geldi. Pius, AFSÜ Göz Hastalıkları Kliniğinde gözlemci asistan olarak görev aldı.

Ailesi ülkesinde kaldı

Eşi ve dört çocuğu ülkesinde bulunan Pius, iyi bir göz hekimi olabilmek için eğitim sürecini Türkiye’de sürdürmeyi tercih etti. Ülkesindeki sağlık ihtiyaçlarının bu kararda etkili olduğu ifade edildi.

“Kornea naklinde ilerlemek istiyorum”

Kasım ayı başında Afyonkarahisar’a ulaştığını belirten Pius, kısa sürede hem akademisyenlerden hem de asistanlardan önemli kazanımlar elde ettiğini aktardı. Kornea nakli alanında uzmanlaşmayı hedeflediğini dile getiren Pius, eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönerek hizmet vermeyi amaçladığını söyledi.

Benin’de başlayan temas

AFSÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Ethem Ay, Pius ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı desteğiyle gerçekleştirilen bir katarakt organizasyonu sırasında Benin’de tanıştıklarını aktardı. Ay, Pius’un o dönemde son sınıf asistan olduğunu ve Türkiye’deki eğitim imkanlarının ilgisini çektiğini ifade etti.

“İstekli ve başarılı”

AFSÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra Akdoğan da Pius’un çalışkan ve öğrenmeye açık bir hekim olduğunu belirtti. Yapılan ameliyatlarda klinik yaklaşım, hasta önceliği ve tedavi süreçleriyle ilgili yoğun bilgi aktarımı sağlandığını kaydetti.