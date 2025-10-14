Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent girişinde yaptıkları rutin kontrol sırasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Gübre taşıdığı belirlenen tır, detaylı inceleme yapılmak üzere emniyetin otoparkına çekildi.

Narkotik köpekleriyle arama yapıldı

Otoparkta gerçekleştirilen aramada narkotik dedektör köpekleri de görev aldı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine gübre çuvalları tek tek kontrol edildi. Yapılan detaylı aramada çuvalların arasına gizlenmiş 5 kilogram yasaklı madde bulundu.

Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.S. isimli sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon anı kameraya yansıdı

Narkotik ekiplerinin başarılı operasyonu polis kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde narkotik köpeklerinin tırda yaptıkları arama ve yasaklı madde bulunduğu anlar dikkat çekti.