Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, telefonla aradıkları kadını yaklaşık 2 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasıyla dolandıran iki kişi, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şahıslar, bindikleri yolcu otobüsünde kıskıvrak yakalanırken, çalınan malzemeler mağdura teslim edildi.

Telefon dolandırıcılığıyla evden para ve altın çaldılar

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde yaşandı. F.T. isimli kadın, telefonla arayan dolandırıcılar tarafından kocasının uyuşturucu ticareti suçuna karıştığı söylenerek evde arama yapılacağı yönünde uyarıldı.

Şüpheliler, kadının evdeki para ve altınları fotoğraflayıp kendilerine göndermesini istedikten sonra, eşyaları bir poşete koyarak belirlenen parkta bırakmasını talep etti. F.T., talimatlara uyarak yaklaşık 2 milyon TL ve ziynet eşyalarını parkta dolandırıcılara teslim etti. Dolandırıldığını fark eden kadın hemen emniyete başvurdu.

Polis takibi, şüphelileri İstanbul otobüsünde yakalattı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin ilçe merkezine geldikleri taksi ve plakasını belirledi. Yüz tanıma sistemi üzerinden kimliklerini tespit eden ekipler, dolandırıcıların Ş.G. ve A.T. olduğunu saptadı. Şüphelilerin Afyonkarahisar Şehirlerarası Otogarından İstanbul’a giden bir otobüse bindiğini belirleyen polis, Bilecik girişinde otobüsü durdurdu.

Ele geçirilen para ve altın mağdura teslim edildi

Operasyon sonucu S.G. ve A.T., yanlarında çaldıkları para ve altınlarla birlikte gözaltına alındı. Şahısların üzerindeki para ve ziynet eşyaları, mağdur F.T.’ye teslim edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.