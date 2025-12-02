Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde patates hasadı sona erdi. Türkiye’nin önemli patates üretim bölgelerinden biri olan ilçede, hasadın tamamlanmasıyla birlikte üreticiler ve işçiler yoğun bir depolama sürecine başladı.

Agria cinsi patates depolara taşınıyor

Şuhut’un verimli topraklarında yetişen ve özellikle kış aylarında tercih edilen agria cinsi patatesler, tarlalardan depolara naklediliyor. İşçiler tarafından tek tek elden geçirilerek kaliteye göre sınıflandırılan ürünler, özel havalandırmalı depolama sistemlerinde muhafaza ediliyor. Böylece patatesler, kış sezonu boyunca tüketicilere ulaşmak üzere hazır hale getiriliyor.

Üretici fiyatlardan memnun

Patates tedarikçilerinden Hasan Camcı, bu yılki hasadın verimli geçtiğini ifade etti. Camcı, rekoltenin beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek önümüzdeki yıl için de umutlu olduklarını söyledi. Ürün fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini vurgulayan Camcı, birinci sınıf patatesin kilogram fiyatının 15-18 TL arasında satıldığını aktardı.