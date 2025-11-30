Zonguldak'ta, eski gelini Gönül Karakök'ü (43) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan 71 yaşındaki Hüseyin Derin, nakledildiği Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşamına son verdi. Cinayetin ardından teslim olmadan önce tıraş olmasıyla gündeme gelen Derin'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski geline yönelik korkunç cinayet

Olay, 18 Ocak'ta Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesine bağlı Kızılbel köyünde yaşanmıştı. Hüseyin Derin, oğluyla resmen boşanmış olmasına rağmen kendileriyle yaşamaya devam eden 3 çocuk annesi eski gelini Gönül Karakök (43) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın merkezinde, iddialara göre, "telefonda kiminle konuştuğu" sorusu yer alıyordu.

Kısa sürede büyüyen gerilim, Hüseyin Derin'in elindeki av tüfeğiyle eski gelinine iki el ateş etmesiyle trajik bir sona ulaştı. Sırt ve boyun bölgesinden ağır yaralanan Gönül Karakök, hemen hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Teslim olmadan önce berberde tıraş olmuştu

Olayın ardından dağlık bir yoldan köy merkezine ulaşan Hüseyin Derin'in tavrı şaşkınlık yaratmıştı. Köydeki bir berber dükkanına giren Derin, "Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım" diyerek tıraş oldu. Tıraşını tamamladıktan sonra yoldan geçen bir Jandarma ekibine teslim olan Derin, ilk sorgulamasının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Öte yandan, Gönül Karakök'ün, ölen babasından kendisine bağlanan maaşı alabilmek amacıyla eşinden resmen boşandığı, ancak hayatına eşi ve ailesiyle aynı evde devam ettiği iddia edilmişti.

Cezaevinde şüpheli ölüm

Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen cinayet zanlısı Hüseyin Derin, tutukluluk sürecinde intihar etti. Derin'in cezaevi koşullarında kendini asarak yaşamına son verdiği bildirildi.

Derin'in cezaevinde intihar etmesi üzerine, olayla ilgili derhal geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, olayın kesin nedeninin belirlenmesi ve cezaevi içindeki süreçlerin incelenmesi bekleniyor.