Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde nefes borusuna sakız kaçan 5 yaşındaki çocuk, babasının uyguladığı Heimlich manevrasıyla ölümden döndü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Baba refleksi hayat kurtardı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 5 yaşındaki Ali Kaan, nefes borusuna sakız kaçması sonucu aniden nefes almakta zorlandı. Durumu fark eden babası Ramazan Koç, panik olmadan hızla Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazına kaçan sakızı çıkardı. Küçük çocuk kısa sürede rahat nefes almaya başladı.

Kamera saniye saniye kaydetti

Olay, Koç’un işlettiği bakkalda gerçekleşti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde babanın müdahalesi ve çocuğun yeniden nefes alabilmesi yer aldı.

Olası faciayı önledi

Baba Ramazan Koç’un doğru ve zamanında müdahalesi, olası bir faciayı önledi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen küçük Ali Kaan’ın yaşadığı korku dolu anlar kısa sürede sevince dönüştü.