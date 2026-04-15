İzmir'de hava koşulları tehlikeli bir değişime sahne oluyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle kıtalararası bir yolculuk yapan toz kütleleri, kentin atmosferini kaplamaya hazırlanıyor. Uzmanların bölge için yaptığı kritik değerlendirmeler, önümüzdeki saatlerin hem sağlık hem de ulaşım açısından oldukça zorlu geçeceğini ortaya koydu.

HAVA KALİTESİNDE CİDDİ DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir geneli için sarı kodlu uyarı yayımladı. Çarşamba sabahı fırtınayla birlikte kente giriş yapacak Kuzey Afrika kökenli toz taşınımının, perşembe gecesine kadar etkili olacağı bildirildi. Bölge üzerine çökecek toz tabakasının, kentin hava kalitesini belirgin ölçüde düşüreceği ifade ediliyor.

TRAFİKTE GÖRÜŞ MESAFESİ DARALACAK

Atmosferde birikecek yoğunluğun en büyük faturayı ulaşıma kesmesi bekleniyor. Görüş mesafesinde yaşanacak azalmanın şehir içi ve şehirler arası trafikte ciddi aksamalara yol açabileceği belirtildi. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli hareket etmelerini istiyor.