Son Mühür - Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, Fas’ı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Maçın devre arasında üç Senegalli futbolcunun ani rahatsızlık geçirip hastaneye kaldırılması, karşılaşmanın ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu.
3 futbolcu rahatsızlandı
Devre arasına dakikalar kala, Senegal’de Lamine Camara’nın sakatlanma ihtimali üzerine Pape Matarr Sarr ısınmaya gönderildi. Camara oyuna devam edebilse de, ısınma sırasında Pape Matarr Sarr ile birlikte Krepin Diatta ve Ousseynou Niang’ın soyunma odasına dönmek zorunda kaldığı bildirildi.
Soyunma odasına taşındılar
Video kayıtlarında, Krepin Diatta’nın sahada eğilmiş şekilde kaldığı, Ousseynou Niang’ın ise takım arkadaşlarının yardımıyla soyunma odasına götürüldüğü görüldü. Maçın ardından Lamine Camara, üç futbolcunun hastaneye kaldırıldığını doğrularken, durumlarının iyi olmasını umduğunu ifade etti.
Ousseynou Niang’ın kulübü Union Saint-Gilloise, oyuncunun kendini iyi hissetmemesi nedeniyle iki takım arkadaşıyla birlikte hastaneye götürüldüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu ve Senegal kampına geri döndüğünü duyurdu.
''Devre arasında bir şeyler oldu''
Senegal’in Galatasaraylı futbolcusu Ismail Jakobs ise yaşananların bir tesadüf olmadığını öne sürdü:
"Maçtan önce bir şeyler oldu. Bence maçtan sonra çok şey ortaya çıkacak. Sadece bu durum değildi. Maçtan önce de çok şey oldu. Ama öğreneceksiniz. Krepin, Ousseynou ve Pape Matar Sarr'a devre arasında bir şeyler oldu."