Ousseynou Niang’ın kulübü Union Saint-Gilloise, oyuncunun kendini iyi hissetmemesi nedeniyle iki takım arkadaşıyla birlikte hastaneye götürüldüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu ve Senegal kampına geri döndüğünü duyurdu.

Senegal’in Galatasaraylı futbolcusu Ismail Jakobs ise yaşananların bir tesadüf olmadığını öne sürdü:

"Maçtan önce bir şeyler oldu. Bence maçtan sonra çok şey ortaya çıkacak. Sadece bu durum değildi. Maçtan önce de çok şey oldu. Ama öğreneceksiniz. Krepin, Ousseynou ve Pape Matar Sarr'a devre arasında bir şeyler oldu."