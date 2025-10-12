Afganistan’ın Pakistan ile olan sınır hattında, özellikle Paktiya vilayetinin farklı bölgelerinde iki ülkenin sınır güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi. Bölgedeki bu sınır gerginliği, iki komşu ülke arasındaki hassas ilişkilerde tansiyonun yükseldiğini gösteriyor. Çatışmanın, misilleme amaçlı saldırılar sonucu başladığı iddia ediliyor ve her iki taraf da güçlü bir şekilde karşılık verdiğini duyuruyor.

Afganistan tarafından misilleme iddiası

Afganistan basını tarafından aktarılan bilgilere göre, Afgan güvenlik güçleri, iki ülke arasındaki resmî sınır hattı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarında bulunan Pakistan üslerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırıların temel gerekçesi olarak, Pakistan'ın daha önce Afgan topraklarına yönelik düzenlediği hava operasyonlarına karşı bir misilleme olduğu kaydedildi. Afganistan, sınır güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma amacıyla bu tür eylemlere başvurmak zorunda kaldığını savunuyor. Bu durum, sınır ötesi gerilimin bir misilleme zincirine dönüştüğünü işaret ediyor.

Pakistan ordusundan güçlü karşılık açıklaması

Pakistan medyası ise yaşanan çatışmaya dair kendi cephesinden ayrıntıları duyurdu. Pakistan güvenlik yetkilileri, sınır güçlerinin Afgan tarafından gelen saldırılara karşı son derece sert ve güçlü bir karşılık verdiğini açıkladı. Pakistan ordusunun misilleme atışları sonucunda, Afganistan tarafına ait birçok askeri üs ve militan mevzilerinin ciddi hasar gördüğü ve kullanılamaz hâle geldiği belirtildi. Pakistan, sınır güvenliğini sağlamak ve topraklarına yönelik tehditleri bertaraf etmek için bu tarz caydırıcı operasyonları sürdürmekte kararlı olduğunu ifade etti.

Durand Hattı'ndaki süregelen hassasiyet

Paktiya vilayetinin sınır bölgelerinde yaşanan bu son olay, Durand Hattı olarak bilinen sınır hattının tarihsel ve güncel hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu. Her iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlıkları ve bölgedeki militan hareketliliği, bu tür çatışmaların ana nedenleri arasında yer alıyor. Yaşanan bu gerginlik, diplomatik kanalların devreye girerek tansiyonu düşürme ve kalıcı bir çözüm bulma ihtiyacını acil hale getiriyor. Bölgedeki güvenlik uzmanları, gerilimin tırmanması durumunda daha geniş çaplı bir çatışmanın yaşanmasından endişe duyduklarını dile getiriyor. Uluslararası toplumun da bu sınır hattındaki istikrarsızlığı dikkatle izlediği biliniyor.