Aydın’ın Didim ilçesinde, 2024 yılının Kasım ayında Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın Efeler Mahallesi’ndeki konutunun kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Olayın hemen ardından emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu gözaltına alınan ve daha sonra mahkemece tutuklanan şüphelilerin tamamı, yaklaşık on aylık bir tutukluluk süresinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma süreci ve tutuklamalar

Olayın ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Yapılan incelemeler neticesinde, kurşunlama eylemini gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliler ve olaya karışan bazı isimler kısa sürede tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Toplam beş şüpheli (D.Y., H.E., M.A.E., G.B. ve H.K.) emniyetteki sorgularının ardından 4 Aralık 2024 tarihinde Didim Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden D.Y., H.E. ve M.A.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu karar, kamuoyunda olayın aydınlatılması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmişti. Geriye kalan iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla veya serbest bırakılarak salıverilmişti. Yürütülen bu hukuki süreç, Didim kamuoyunun gündeminde uzun süre yer almıştı.

On ay sonra gelen tahliye kararı

Olayın üzerinden geçen yaklaşık on aylık bir tutukluluk süresinin ardından, davanın son duruşması 24 Eylül’de gerçekleştirildi. Görülmekte olan dava neticesinde mahkeme heyeti, tutuklu bulunan şüphelilerin (D.Y., H.E. ve M.A.E.) serbest bırakılmasına karar verdi. Bu tahliye kararı, olayın aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması beklentisi içinde olan siyasi ve hukuki çevreler için sürpriz bir gelişme oldu.

Alınan bilgiye göre, tutuklu şüphelilerin serbest bırakılmasına rağmen, Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın evinin kurşunlanması olayıyla ilgili yargılama süreci hala devam ediyor. Tahliye kararı, davanın seyrini değiştirme potansiyeli taşırken, yargılamanın ilerleyen aşamalarında olayın tüm detaylarının ortaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Olayın siyasi bir arka planı olup olmadığı yönündeki spekülasyonlar da, yargılama süreci devam ederken güncelliğini korumaya devam ediyor.