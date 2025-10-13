Kaza, Kınık-Soma karayolu üzerindeki Rüya Kavşağı mevkisinde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, E.G. yönetimindeki 35 BB 9103 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazanın ardından araç hurdaya dönerken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Araçta yolcu olarak bulunan Şuayip Onbaşı ve Ş.Ş. kazada ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Şuayip Onbaşı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Kazadan yaralı kurtulan Ş.Ş. ise durumunun ciddiyeti nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ş.Ş.’nin hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Sürücü gözaltına alındı

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü E.G., Kınık Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sürücünün ifadesinin alınmasının ardından adli sürecin başlatılacağı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparak delil topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedenine ilişkin teknik incelemenin sürdüğü belirtildi.