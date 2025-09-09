Son Mühür- Geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçiftlik Park’ta sahne alan Manifest grubunun +18 yaş sınırlı konserinde sergilenen danslar sonrası “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlali, edep ve ahlak temizliğine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençleri olumsuz etkileyici eylemlerde bulundukları tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdiler

Soruşturma kapsamında Manifest grubunun üyeleri, savcılığın talimatı üzerine polis eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Grup üyeleri, savcılığa ifade verdikten sonra adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme, yurtdışına çıkış yasağı ve düzenli olarak karakola gidip imza verme şartıyla adli kontrol kararı verdi.

Manifest grubundan ilk açıklama

Kararın ardından Manifest grubu, resmi sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“6 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz.

Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetleri göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz.

Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü.

Altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir. Bu anlamda her gün çalışmaya devam edeceğiz.”

“Sürecin hassasiyetinden dolayı başka açıklama yapmayacağız”

Manifest üyeleri, sürecin hassasiyeti nedeniyle başka bir açıklama yapmayacaklarını belirterek destek verenlere teşekkür etti: “Destekleriniz için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki konserlerimizde yeniden görüşeceğiz. Sizi seviyoruz.”