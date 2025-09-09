Son Mühür- Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Mustafa Sandal, “Suç Bende” ve “Gölgede Aynı” albümlerinde yer alan toplam 23 şarkısının izinsiz şekilde dijital platformlarda yayımlandığını ileri sürerek hukuki süreç başlatmıştı.
Sanatçı, eserlerinin haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yapımcı Şahin Özer’e ait şirketlere karşı İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.
Maddi ve manevi zarar iddiası
Dava dilekçesinde Sandal’ın, şarkılarının yetkisiz paylaşımı nedeniyle telafisi imkansız maddi ve manevi zarara uğradığı vurgulandı.
Müzik sektöründe dijital yayıncılığın büyümesiyle birlikte, sanatçıların eserlerini koruma çabalarının arttığına dikkat çekildi.
2 yıllık hukuk mücadelesi
Yaklaşık iki yıldır devam eden dava süreci sonunda mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Mustafa Sandal’ın iddialarını haklı bularak Özer’e ait şirketlerin söz konusu eserleri izinsiz şekilde dijital mecralarda yayımlamasını engelledi.
Mustafa Sandal sessizliğini koruyor
Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, dava sürecinin sonuçlanmasının ardından henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı.