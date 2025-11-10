Galatasaray, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerine ulaşmak için ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk’un forvet hattında birinci önceliği olan Lookman’ın transferi için sarı kırmızılı kulüp yönetimi yoğun girişimlerde bulunmaya başladı. Nijeryalı forvetin kulübüyle yaşadığı sorunlardan faydalanmak isteyen Galatasaray, transfer teklifini yaklaşık 15 milyon Euro seviyesinde hazırlamayı planlıyor. Oyuncunun piyasa değeri Atalanta’da bulunduğu dönemde 40 milyon Euro’yu buldu, ancak mevcut kriz sonrasında daha düşük bir bedelle transfer ihtimali ortaya çıktı.

Galatasaray ile Lookman arasında iletişimi hızlandıran bir diğer unsur, Victor Osimhen’in rolü oldu. Galatasaray’ın transfer hedefleri arasında yer alan Lookman’ın, milli takım arkadaşı Osimhen aracılığıyla sürekli olarak sarı kırmızılı kulüp hakkında bilgi aldığı ve ikna edilmeye çalışıldığı belirtiliyor. Yönetim, Atalanta ile resmi görüşmelere başlamak için milli maç arasını fırsat olarak görmeyi planlıyor.

Ademola Lookman'ın Atalanta’daki Krizi ve Ayrılık Süreci

Lookman’ın kulübünde yaşadığı kriz, Marsilya deplasmanında oyundan alınmasının ardından teknik direktörüyle yaşadığı gerginlikle doruğa ulaştı. Oyuncunun sosyal medyada kulübünü takipten çıkması ve tüm Atalanta içeriklerini silmesi, ayrılık kararının kesinleştiği şeklinde yorumlandı. Ocak ayı itibarıyla Lookman’ın takımdan ayrılması büyük ölçüde kesinleşti.

Bu süreçte Galatasaray yönetimi, yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz’ın olası ayrılığına karşı da listesine aldığı Lookman’ın transferini sezon ortasında tamamlamayı hedefliyor. Oyuncunun krizi, Galatasaray’ın pazarlık gücünü artırırken, Atalanta’nın da satışta esneklik göstermesi bekleniyor.

Ademola Lookman Kimdir?

Ademola Lookman, 20 Ekim 1997’de Londra’da doğdu, Nijerya asıllı bir futbolcu. Futbola İngiltere’de Waterloo FC altyapısında başladı, ardından Charlton Athletic ile profesyonel futbol dünyasına adım attı. Premier Lig’de Everton, Almanya Bundesliga’da RB Leipzig, İngiltere Premier Lig’de Fulham ve Leicester City gibi kulüplerde forma giydi. 2022’de Atalanta’ya transfer oldu. Sağ ayağını kullanan Lookman, kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapıyor ve 1.74 metre boyunda. 2025 sezonunda Atalanta ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kariyerinde hem teknik hem hızlı ve hücumda çok yönlü bir profil ortaya koydu.