Son Mühür- NBA'de 76ers evinde bu sezon beklentilerin uzağında kalan Brooklyn Nets'i ağırladı.

Tyrese Maxey ve Joel Embiid'den yoksun mücadele eden 76ers sahadan 104-97'lik skorla galip ayrılmayı başararak bu sezonki 36'ıncı galibiyetine imza attı.

76ers'te Quentin Grimes 28 sayı, 8 ribaund, 4 asist, Justin Edwards 19 sayı, 4 ribaund, 2 asist, V.J. Edgecompe 16 sayı, 4 ribaund, 7 asistlik performans sergiledi.

Alperen Şengün'le birlikte Türk Milli takımının pota altında en büyük güvencesi olan Adem Bona 33 dakika sahne aldığı karşılaşmayı 9 sayı, 10 ribaund, 1 top çalma ve 3 blokla tamamladı.

Konuk Nets'te Danny Wolf 15 sayı, osh Minott 14 sayı, Ben Saraf 12 sayıyla oynadı.

Bu sezonki 36'ıncı galibiyetine imza atan 76ers bu galibiyetle NBA Doğu Konferansı'nda sekizinci sıradaki yerini korumayı başardı.