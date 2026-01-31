Son Mühür/ Emine Kulak- Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bayraklı Şubesi, kurucu genel başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy’un katledilişinin 36. yılı dolayısıyla Bayraklı’daki Muammer Aksoy Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Manavkuyu Muhtarlığı karşısında düzenlenen anma programına ADD üyeleri, sivil toplum temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Saat 11.00’de başlayan açıklamada, Prof. Dr. Muammer Aksoy’un demokrasi, laiklik ve hukuk mücadelesine vurgu yapılırken, düşüncelerinin bugün de yol gösterici olduğu ifade edildi.

Güngör: Dünya liderleri yine sahnedeler

Atatürkçü Düşünce Derneği Bayraklı Şube Başkanı Gönül Güngör, “ Ülkemiz,dünya zor süreçten geçiyor. Dünya lideri dünya savaşlarını unutmuş gibi yine sahnedeler. Ne mutlu bize ki bugün dünya liderleri arasında saygısını yitirmemiş dünya liderimiz var. Biz kadınlara seçme seçilme hakkını veren büyük bir gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Bugünleri görerek 1989’larda bu derneği kuran genel başkanımız Muammer Aksoy başkanımızı anıyoruz” dedi

"Bu emperyal tuzakların perde arkasını irdeliyoruz"

Genel Merkez'in açıklamasını da okuyan Başkan Güngör, "31 Ocak 1990 akşamı evinin önünde iki kahpe kurşunla katledilen Kurucu Genel Başkanımız Prof. Dr. Muammer Aksoy'un, 3 yıl sonra da 24 Ocak 1993 sabahı otomobiline konulan bomba ile alçakça paramparça edilen Kalpaksız Kuvvacımız Uğur Mumcu'nun yaşamdan koparılmaları, batı emperyalizminin ülkemizi güdümünde tutma amaçlı 90’lı yıllar seri aydın cinayetlerini başlatan kanlı eylemleridir. Amerikancı 12 Mart 1971 faşizminin demokrasiyi rafa kaldırıp özgürlükçü 1961 Anayasasını budamasıyla girilen Kemalist Cumhuriyet’ten kopma yolculuğu, ABD başkanı Carter’in “Our boys”u Kenan Evren Cuntası’nın 12 Eylül 1980 faşist darbesiyle sürmüş, antidemokratik 1982 Anayasası ve darbe hukuku ile sosyal yaşam, toplumsal örgütlenme, basın özgürlüğü, üniversite özerkliği ve kültür-sanat ortamı baskı altına alınarak bugünlerin zemini oluşturulmuş, süreçte ülkemiz önce neoliberal soygun düzenine, ardından da 2000'li yılların emperyal destekli Siyasal İslam çıkmazına mahkum edilmiştir. Bu nedenle her yıl 24- 31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası'nda bir yandan aziz şehitlerimizi anıyor, bir yandan bu emperyal tuzakların perde arkasını, nedenlerini ve sonuçlarını irdeliyor, bir yandan da yeni tuzaklara düşmemek için ders çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.