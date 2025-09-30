Son Mühür- Türkiye’nin en tanınmış oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ’un başarı hikâyesi, yıllar önce Adana’da başlayan bir serüvene dayanıyor.

Basketbol tutkusu ile gençlik yıllarını şekillendiren Tatlıtuğ, talihsiz bir sakatlık sonucu spor kariyerini noktalamak zorunda kaldı. Ancak annesinin fark ettiği bir fırsat, onun modellikten televizyon ekranlarına uzanan yolculuğunu başlattı.

Adana’da başlayan hayat

27 Ekim 1983’te Adana’da doğan Tatlıtuğ, Edirneli bir anne ve Boşnak kökenli Adanalı bir babanın beş çocuğundan biriydi. Çocukluk ve gençlik dönemini Adana’da geçiren Tatlıtuğ, eğitimini Yenice Özel Çağ Lisesi’nde tamamladı.

Babasının hastalığı ve İstanbul’a taşınma

Tatlıtuğ’un hayatında ilk dönüm noktası, babası Erdem Tatlıtuğ’un geçirdiği kalp ameliyatı oldu. Ailenin geçimini sağlayan babasının sağlık sorunları, 1997 yılında ailenin İstanbul’a taşınmasına yol açtı. Bu taşınma, Tatlıtuğ’un kişisel gelişimi ve kariyer yolunda yeni fırsatlar doğurdu.

Basketbol tutkusundan profesyonel sporculuğa

İstanbul’da da spora olan ilgisini sürdüren Tatlıtuğ’un en büyük tutkusu basketboldu. Ülkerspor’un ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen genç oyuncu, profesyonel sporculuk hedefiyle yola çıktı. Ancak genç yaşta yaşadığı sakatlık, bu planlarını sekteye uğrattı.

Mankenlik fırsatıyla yeni başlangıç

Basketbol kariyeri sona eren Tatlıtuğ’un hayatı, annesinin bir market vitrininde gördüğü mankenlik ilanıyla değişti. Ailesinin desteğiyle başvurduğu ajans, onun modellik dünyasına adım atmasını sağladı.

Modellikte hızla yükseliş

İlk başta deneme amacıyla başlayan modellik deneyimi kısa sürede profesyonel bir kariyere dönüştü. Birçok ajansla çalışarak podyumlarda dikkat çeken isim haline gelen Tatlıtuğ, iki yıl süren modellik serüveni boyunca adını geniş kitlelere duyurdu.

Best model başarısıyla taçlanan kariyer

2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinciliği elde eden Tatlıtuğ, hem modellik hem de ilerleyen yıllarda televizyon kariyeri açısından önemli bir sıçrama yaptı. Bu zafer, onun ekranlarda da yıldızının parlayacağının habercisi oldu.