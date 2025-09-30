Son Mühür- Ünlü sanatçı Güllü, geçtiğimiz günlerde Yalova’daki evinde meydana gelen trajik bir olayda yaşamını yitirdi. Tanık anlatımlarına göre, düşüşün ardından kısa süre bilincini koruyan sanatçının gözlerini açtığı ve hayatta olduğu ifade edildi. Ancak sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında herhangi bir yaşam belirtisine rastlanmadı.

“Yanına gittiğimde yaşıyordu”

TV8 ekranlarında Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu programda canlı yayına bağlanan Engin Bey, olay anını şöyle aktardı: “Mutfakta yemek hazırlıyordum. Birden odadan çığlık sesleri geldi. Kapıya koştuğumuzda Güllü abla yüzüstü yerde yatıyordu. Yanına gittiğimizde gözlerini açtı, bilinci açıktı. O an hala yaşıyordu.”

Engin Bey, ambulans çağrıldığını ancak ekipler geldiğinde sanatçının hayatını kaybettiğini belirtti.

“Polislerin ayaklarına sarıldı”

Tanık, Güllü’nün yakınlarının olay anında büyük şok yaşadığını da dile getirdi:

“Ambulans geldikten birkaç dakika sonra öldüğünü anladık. Polisler geldiğinde ise oğlu Tuyan kendini kaybetti. Fenalık geçirdi, polislerin ayaklarına sarılıp ‘Ne olur annemi hastaneye yetiştirin’ diye yalvarıyordu.”

Kamera kayıtları şüpheleri artırdı

Olayın ardından polis ve savcılık ekipleri evde inceleme yaptı. Özellikle Güllü’nün odasında bulunan kameraların kayıtları soruşturmanın merkezine alındı.

Engin Bey, iddialara yönelik şunları söyledi:

“Yan daireden geçiş olduğu söyleniyor ama böyle bir şey imkânsız. Zaten odada kamera var, öyle bir şey olsa kayıtlarda çıkar. İçeride ne yaşandığını bilemem ama Güllü ablanın denge problemi vardı. Belki bu da etkili olmuş olabilir.”

İntihar mı, kaza mı, cinayet mi?

Savcılık ve cinayet masası ekipleri, kamera görüntülerini, olay yerinde toplanan delilleri ve görgü tanıklarının ifadelerini titizlikle inceliyor.

Güllü’nün ani ölümü sanat camiasında derin bir üzüntü yaratırken, “intihar mı, kaza mı yoksa dış müdahale mi?” sorusuna net bir yanıt henüz verilmiş değil.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ederken, kamuoyunda farklı ihtimaller tartışılmaya devam ediyor. Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün ölümü, hayranlarını yasa boğarken, olayın perde arkası yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.