Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış aylarında sokakta yaşayanların barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaklaşan kış aylarında sokakta yaşayan evsiz, kimsesiz ve mekânsız vatandaşların korunması için 81 ilin valiliklerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına genelge gönderdi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş imzasıyla gönderilen genelgede, “Bu kış, sokakta tek bir vatandaşımız dahi kalmayacak.” vurgusu yapıldı.

Sokakta kimse kalmayacak

Genelgeye göre, illerde ve ilçelerde sokakta yaşayan kişilerin tespiti yapılacak, bu kişilerin barınmaları için kamu kurumlarına ait misafirhaneler, oteller ve uygun tesisler devreye alınacak.

Evsizlerin yalnızca barınma değil, temizlik, giyim, sağlık ve gıda gibi temel ihtiyaçları da karşılanacak. Gerekli durumlarda psikolojik destek ve rehabilitasyon hizmetleri de sağlanacak.

“Bu kış kimseyi yalnız bırakmayacağız”

Bakan Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada dayanışma vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bu kış, sokakta yaşayan hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Valiliklerimiz, belediyelerimiz, vakıflarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, herkesin sıcak bir yuvada kalmasını sağlayacağız.”

Bakanlık, uygulamanın koordinasyonu için valilikler ve sosyal hizmet birimlerinden oluşan özel çalışma gruplarının oluşturulacağını, sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

Bu kapsamda, vatandaşların da sokakta yaşayan kişileri ALO 183 Sosyal Destek Hattı üzerinden bildirmeleri istendi.