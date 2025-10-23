Son Mühür- Can Sürmen, Erkin Sağsen, Ozan Özgül ve Arda Kemirgent’ten oluşan grup, “Bu Kız”, “Bikinisinde Astronomi” ve “Uzaydan Geldiğine Göre Yorgun Olmalısın” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

Dağılma haberi YouTube programında açıklandı

Son Feci Bisiklet’in akıbeti, alternatif müzik platformu Bir Baba Indie’nin YouTube kanalında yayınlanan “Ne Var Ne Yok?” adlı programda netlik kazandı. Programın sunucuları Cihad Satıroğlu ve Pekcan Birinci, uzun süredir sessiz kalan grubun dağıldığını açıkladı.

Arda Kemirgent tek başına devam edecek

Programda verilen bilgilere göre, grup üyeleriyle iletişime geçildi ve sadece Arda Kemirgent’in “Son Feci Bisiklet” adıyla müzik kariyerine devam edeceği öğrenildi.

Diğer grup üyeleri Can Sürmen, Erkin Sağsen ve Ozan Özgül ise ayrılık kararı aldı.

Londra konserinin ardından karar alındı

Edinilen bilgilere göre dağılma kararı, grubun beş ay önce Londra’da verdiği konserin ardından netleşti. Bu gelişmeyle birlikte, Türk alternatif rock sahnesinde bir dönem daha sona ermiş oldu.

Adamlar da dağılmıştı

Son Feci Bisiklet’in dağılma haberi, alternatif rock dünyasında yankı uyandırdı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay bir diğer popüler grup Adamlar da müzik yolculuğunu sonlandırdığını açıklamıştı.