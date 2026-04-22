Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı, iki etap halinde gerçekleştirilecek. İlk aşamada 7 bin 500 kişi istihdam edilecek, aynı rakamla ikinci etap da tamamlanacak. Başvuru sürecinin 2026 yılı içinde başlatılması planlanıyor. Kadro dağılımı, genel ve özel şartlar ile başvuru takvimi gibi ayrıntılar ise resmi ilanla birlikte netlik kazanacak. Bakanlık kadrosunda il ve ilçelere göre farklı ihtiyaçlar gözetilecek.

Hangi kadrolarda alım yapılacak?

Önceki personel alım süreçlerindeki deneyimler baz alındığında, yeni süreçte de benzer kadrolarda istihdam beklentisi var. Adalet teşkilatının ihtiyaç duyduğu ve kalıcı açık bulunan pozisyonlar öne çıkıyor. Bu kapsamda aday profillerinin farklı mesleki branşlara yayılması öngörülüyor.

Kadro Açıklama İnfaz koruma memuru Ceza infaz kurumlarında çalışacak Zabıt katibi Mahkemelerde yazı işleri Mübaşir Adliye salon görevlileri Şoför Bakanlık araçlarını kullanacak Teknisyen Teknik destek birimlerinde Psikolog Rehabilitasyon ve danışmanlık Sosyal çalışmacı Sosyal hizmet birimlerinde Sağlık personeli Sağlık hizmetlerinde

Başvuru takvimi ne zaman açıklanacak?

Adaylar başvuru tarihlerinin netleşmesi için yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yapacağı açıklamayı bekliyor. İlanın resmi duyurusu Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Yılmaz Tunç döneminde yapılan açıklamada alım sürecinin 2026 yılı içerisinde başlatılacağı belirtilmişti.

Resmi ilanda adayların sahip olması gereken KPSS puanı, yaş sınırı, eğitim şartları ve özel nitelikler tek tek belirtilecek. İnfaz koruma memurluğu gibi kadrolar için fiziki yeterlilik sınavı da sürece dahil edilebiliyor. Adayların bu kapsamda ilanı yayımlandığı gün detaylıca incelemesi, hazırlık dönemini daha verimli değerlendirme imkanı sağlayacak.

Adaylar nasıl hazırlanmalı?

Bakanlık bünyesinde yapılacak alım, KPSS puanı şartı aranan pozisyonları kapsayacak. Bu nedenle mevcut KPSS sınav sonuçlarını hazır tutmak, başvurunun temel koşullarından biri olacak. Sağlık raporu, adli sicil kaydı ve diploma fotokopisi gibi belgeler de süreç başladığında talep edilecek evraklar arasında yer alıyor.

2025 yılında yapılan alım süreçleri dikkate alındığında, başvuruların tamamen online gerçekleştirileceği öngörülüyor. e-Devlet kapısı üzerinden de bilgi güncellemesi yapmak, sürecin sorunsuz ilerlemesi açısından önem taşıyor.