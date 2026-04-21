Yemekteyiz Zeynel Çubuk, 20-24 Nisan haftasının 5. gün yarışmacısı olarak finalde mutfağa girecek isim. Aslen Diyarbakırlı olan 50 yaşındaki Zeynel Bey, 33 yıldır mesleğini icra eden tecrübeli bir kebap ustası. Bulaşıkçılıkla başladığı meslek yolculuğunda adım adım yükselen yarışmacı, son 7 yıldır kendi işletmesini yönetiyor. Evli ve üç çocuk babası olan Çubuk, 200 bin TL'yi kazanması halinde eşine altın bilezik almak istediğini belirterek ailesine olan düşkünlüğünü ön plana çıkardı.

Zeynel Çubuk kimdir?

Diyarbakır'ın yemek kültürünü yarışmaya taşıyan bu isim, özellikle et yemeklerindeki iddiasıyla ilk günden diğer yarışmacıların dikkatini çekti. 33 yıllık mesleki birikim, onu sadece bir yarışmacı olarak değil aynı zamanda mutfağın duayeni olarak masaya oturttu. Meslek hayatının ilk yıllarında bulaşıkçı olarak başladığı serüvende zamanla kebap sanatının inceliklerini öğrendi.

Uzun yıllar farklı işletmelerde tecrübe kazandıktan sonra kendi işinin patronu olma hayalini gerçekleştiren Çubuk, son 7 yıldır Diyarbakır'da kendi adını taşıyan kebap işletmesini yönetiyor. Mutfakta disiplinli çalışma anlayışı ve yöresel lezzetlere olan hakimiyeti, yarışmaya girerken kendisine büyük özgüven sağladı. Haftanın diğer yarışmacılarına kıyasla el becerisini daha çok konuşturan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Zeynel Çubuk mesleği

Yarışmacının mesleği kebap ustalığı. 33 yıldır bu zanaat üzerinde yoğunlaşan Çubuk, hem Diyarbakır kebabı hem de güneydoğu mutfağının farklı et yemekleri konusunda iddialı. Meslek hayatının ilk yıllarında bulaşıkçı pozisyonunda çalışan yarışmacı, zamanla ocak başına geçerek kebap ustalığına yükseldi.

Kendisine ait bir işletme sahibi olması da yarışmadaki özgüveninin kaynaklarından biri. 7 yıllık işletmeci geçmişi, Çubuk'u mutfak yönetiminin her detayına hakim bir profil haline getirdi. Yarışmanın ilk gününden itibaren rakiplerine "et yemeklerinde iddialıyım" mesajı veren Çubuk, final gününde bu iddiasını ispatlamak için mindere çıkacak.

Zeynel Çubuk evli mi, kaç çocuğu var?

Özel hayatında aile bağlarına büyük önem veren Çubuk, evli ve üç çocuk babası. Yarışma boyunca eşi ve çocuklarından sıkça bahseden yarışmacı, sakin bir yaşam tarzı sürdüğünü de vurguladı. Magazin camiasından uzak yaşamını Diyarbakır'da sürdüren Zeynel Bey, kamuoyu karşısına yarışma dolayısıyla çıkmış oldu.

En dikkat çekici anlardan biri ise kazanması halindeki harcama planı oldu. 200 bin TL'yi kazanması durumunda eşine altın bilezik almak istediğini belirten yarışmacı, ailesine olan sevgisini kameraların önünde açıkça gösterdi. Bu detay izleyici oylarında da kendisine artı puan kazandırabilecek sıcak bir mesaj niteliğinde.

Yemekteyiz 20-24 Nisan haftası yarışmacıları kimler?

Bu haftanın kadrosu oldukça renkli bir profil oluşturuyor. Her biri farklı mutfak kültüründen gelen 5 yarışmacı, 200 bin lira için tezgah başına geçecek.

Gün Yarışmacı 1. gün Kezban Yıldırım 2. gün Tatiana Baysal 3. gün Ozan Ali Korkut 4. gün Meryem Bakır 5. gün Zeynel Çubuk

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, hafta içi her gün 16.00'da TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Cuma günü yapılacak final oylamasında en yüksek puanı alan yarışmacı, 200 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak. Zeynel Çubuk'un son gün yarışıyor olması, diğer yarışmacıların puan tablosunu kendi lehine değiştirme şansını kısıtlıyor. Ancak 33 yıllık mesleki birikim, onu yine de haftanın favori adaylarından biri konumuna yerleştiriyor.