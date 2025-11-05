Son Mühür- Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman ile ilgili Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan haberlerin ardından uzun süredir sessiz kalan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün açıklamalarda bulundu. Tunç, konuyla ilgili tartışmaların dikkatli ve doğru zeminde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Tartışmaların kurumlara zarar verebileceği uyarısı

Bakan Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, demokrasinin temel unsurlarından biri olarak yasama, yürütme ve yargıyı hatırlattı. Tunç, basının da demokraside vazgeçilmez bir rol üstlendiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu tür tartışmaların sağlıklı bir zeminde yürütülmesi gerekir. Aksi durumda tartışmalar, özellikle yargı gibi kurumlarımızı zedeleyebilir. Herkesin sorumlu davranması ve söylemlerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor."

Yaman ve Yeni Şafak arasında gerginlik

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman’ın sosyal medya üzerinden Yeni Şafak’a yönelik “müsvedde”, “çete” ve “ahlaksız” gibi ifadeler kullanmasının ardından gazete, Yaman hakkında disiplin soruşturması başlatılması ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi için Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na başvuracağını duyurdu. Ayrıca ceza soruşturması talebinde bulunacağını açıkladı.

Yetkili kurumlardan açıklama gelmedi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, karşılıklı suçlamalara ilişkin yetkili makamların harekete geçmemesine dikkat çekti. Bildirici, “Ne Adalet Bakanı ne de Yargıtay Başkanı’ndan açıklama gelmedi; tamamen sessizlik hâkim” değerlendirmesinde bulundu.