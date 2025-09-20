Son Mühür- Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Adana’da yıllardır süregelen ihmal ve ekonomik gerilemeye dikkat çekti. Özdağ, Türkiye genelinde 2017’den itibaren yaşanan ekonomik sıkıntıların Adana’yı özellikle ağır etkilediğini belirterek, şehrin kültürel ve ekonomik canlılığını yitirdiğini ifade etti.

“Bir zamanlar Adana’da kültürel yaşam, basın ve yerel televizyonlar oldukça etkinken, günümüzde çoğu karasal yayına geçmiş veya kapanmış durumda. Bu, şehrin hak etmediği bir gerileme sürecine girdiğini gösteriyor” dedi.

Çeteleşme ve asayiş sorunları

Özdağ, Adana’da artan organize suç olaylarına da değindi. Çetelerin halkın huzurunu bozduğunu, esnafa yönelik şantaj ve baskıların ciddi bir kara para ekonomisi yarattığını söyledi. Özdağ, bazı iş yerlerinin güvenliği için polisin valiliğe yakın noktada nöbet tuttuğunu belirterek, “Adana’daki asayiş sorunu artık endişe verici boyuta ulaşmış durumda” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi’nin güvenlik ve göç planları

Zafer Partisi olarak iki temel vaatleri olduğunu açıklayan Özdağ, şunları kaydetti:

Türkiye’de sığınmacı ve kaçak kişilerin bulunmayacağı, herkesin vatanına geri döneceği bir politika uygulanacak.

“Tertemiz Türkiye” projesi ile organize suç, uyuşturucu ve sanal kumar faaliyetlerinin önüne geçilecek. Çocukların uyuşturucu bağımlılığından kurtarılması için kapsamlı bir program hayata geçirilecek.

Özdağ, bu hedeflerin yalnızca siyasi irade ile gerçekleştirilebileceğini belirterek, Zafer Partisi’nin suçla mücadelede deneyimli kadrolara sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye’de ekonomik kriz ve tarım politikaları

Özdağ, Türkiye’nin ekonomik durumuna da değinerek, ülkenin ekonomik krizden buhran aşamasına doğru ilerlediğini söyledi. Son 22-23 yılda tarım arazilerinin önemli ölçüde azaldığını belirten Özdağ, tarım ve sanayide kalkınmayı sağlayacak önlemler alacaklarını açıkladı.

Buna göre:

Tarım arazilerinin verimliliği artırılacak, büyüklükleri yeniden düzenlenecek.

Köylere statüleri iade edilerek köye dönüş teşvik edilecek.

Üreticilere alım garantisi sağlanacak.

Özdağ, Türkiye’nin kendi kendini besleyebilen ve bölgeyi destekleyen bir ülke hâline getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sosyal adaletsizlik ve hak ihlalleri

Ülke genelinde gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çeken Özdağ, emekli, dul ve yetimlerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti. Asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiğini söyledi.

Ayrıca, muhalif vatandaşlara karşı uygulanan cezalandırma politikalarını eleştiren Özdağ, anayasal eşitlik ilkesinin fiilen uygulanmadığını savundu. “Muhalifler, ikinci sınıf insan muamelesiyle karşı karşıya bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

Seçim mesajı ve yeni başlangıç vurgusu

Özdağ, yaklaşan seçimlere değinerek, Zafer Partisi’nin iktidarında vatandaşlara yönelik haksız uygulamaların sona ereceğini söyledi. “Önümüzdeki seçimler Türkiye için yeni bir başlangıç olacak. Biz, vatandaşları birinci ve ikinci sınıf olarak ayırmayacağız” dedi.