Türkiye genelini etkisi altına alan dondurucu soğuklar, gece saatlerinde zirve noktasını Bolu'da buldu. Meteoroloji ölçümlerine göre Türkiye’nin en düşük sıcaklık değerlerinin kaydedildiği ilk üç nokta Bolu sınırları içerisinde yer alırken, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı adeta buz kesti.

Türkiye’nin "Buz kutbu" Bolu oldu: Dereceler eksi 21,3’ü gördü

Kış turizminin vazgeçilmez rotalarından biri olan ve "Tabiatın Kalbi" unvanıyla bilinen Bolu, dün gece yarısından itibaren Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi olarak istatistiklerdeki yerini aldı. Yoğun kar yağışının ardından gökyüzünün berraklaşmasıyla birlikte ortaya çıkan kuvvetli ayaz, tüm şehri etkisi altına aldı. Gece boyunca sıfırın altında seyreden dondurucu hava, gündelik yaşamın ritmini ciddi şekilde aksattı. Şehir merkezinde ve ilçelerde park halindeki araçların camları tamamen buzla kaplanırken, binaların saçaklarından sarkan dev buz sarkıtları kışın sert yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Göl ve göletlerin su yüzeyleri ise şiddetli soğuk nedeniyle buz tutarak cam pistleri andıran bir görünüme büründü.

Zirvedeki ilk üç nokta değişmedi: Bolu ilçeleri yarıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verileri, dondurucu gecenin şampiyonlarını ilan etti. Türkiye genelinde yapılan ölçümlerde en soğuk ilk üç konumun tamamı Bolu’dan çıktı. Kayıtlara göre ülkenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında 21,3 derece ile eşsiz manzarasıyla bilinen Abant Gölü Milli Parkı’nda ölçüldü. Bu rekor seviyeyi, eksi 19,4 derece ile Gerede ilçesine bağlı Samat köyü takip ederken, listenin üçüncü basamağında ise termometrelerin eksi 18,3 dereceyi gösterdiği Dörtdivan ilçesi yer aldı.

Dondurucu ayaz günlük hayatı durma noktasına getirdi

Sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini kaybetmeyen bu ekstrem hava koşulları, vatandaşlar için zorlu bir mesaiyi de beraberinde getirdi. Dondurucu soğuklar nedeniyle motor aksamları buz tutan araçlar çalışmakta zorlanırken, sürücüler sabah saatlerinde araçlarını harekete geçirebilmek için büyük çaba sarf etti. Bölge genelinde etkili olan bu soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları buzlanma, don olayı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.