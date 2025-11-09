İngiltere Championship’te Hull City, evinde karşılaştığı Portsmouth’u 3-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Hull City galip

Hull City, maç boyunca sergilediği etkili oyunla rakibine üstünlük kurarken, play-off hattındaki iddiasını da güçlendirdi. Özellikle hücum hattında yaratıcı futboluyla dikkat çeken takım, karşılaşmanın kritik anlarında rakip kalede etkili ataklar gerçekleştirdi.

Maribor berabere

Maçta Türk futbolcu Enis Destan, Hull City’deki ilk golünü kaydederek galibiyetin alınmasında önemli rol oynadı. Destan’ın golü, hem takımın moralini yükseltti hem de İngiltere Championship’teki geleceği açısından oyuncuya değerli bir katkı sağladı.

Öte yandan Slovenya Ligi’nde mücadele eden Maribor, deplasmanda Radomlje ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Maribor, puan kaybı yaşarken, Hull City’nin galibiyeti İngiltere’deki başarılarının ön plana çıkmasını sağladı.