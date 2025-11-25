Son Mühür- Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı’nın, bazı futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis reklamlarının yayınlandığı iddiasıyla yargılandığı davada ikinci duruşma gerçekleştirildi. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, bilirkişi raporunun henüz tamamlanmamış olması nedeniyle yargılamanın 17 Şubat 2026 tarihine ertelenmesine karar verildi.

5 yıl 3 aya kadar hapis talebi

TV8 ve Exxen’de yayınlanan bazı müsabakalarda yasa dışı bahis içerikli reklamların ekrana geldiği ileri sürülerek, Acun Ilıcalı ile birlikte kanal ve platform yöneticisi konumundaki 7 sanık hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Dosyanın ilk duruşması 2 Temmuz’da yapılmıştı.

Sanıklar ve avukatlar mahkemedeydi

İlk duruşmada, tutuksuz sanıklar Acun Ilıcalı, Ebru Atasav Tahrancı, Mustafa Tarık, Bülent Uçak, Aslı Yaşaroğlu, Ümmü Burhan, Burcu Batu Fakir ve Attila Ceciloğlu ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada ayrıca Spor Toto Teşkilat Başkanlığı adına katılan avukat da yer aldı.

“Yayınlara müdahale etme yetkimiz yok” savunması

Acun Ilıcalı savunmasında, söz konusu maçların yayın haklarının UEFA’dan alındığını belirterek, yayıncı kuruluş olarak içerik üzerinde kontrol ya da müdahale imkânlarının bulunmadığını dile getirdi. Hayatında ilk kez bir suçlamayla hakim karşısına çıktığını ifade eden Ilıcalı, duyduğu üzüntüyü dile getirerek, sorumluluğun ilgili federasyon ve organizasyonlarda olduğunu savundu.

Spor Toto’nun davaya katılımı kabul edildi

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı avukatının davaya katılma talebi mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşmada alınan ara kararla birlikte, dosya bilirkişi incelemesine gönderilirken, duruşmanın 25 Kasım’a ertelenmesine hükmedilmişti. İkinci duruşmada ise bilirkişi raporunun beklenmesine karar verilerek, yeni duruşma tarihi 17 Şubat 2026 olarak belirlendi.